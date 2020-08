Coronavirus, i timori di Nicola Zingaretti: “Sulla scuola si rischia una rivolta di massa” (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus, l’allarme di Zingaretti: “Sulla scuola si rischia una rivolta di massa” “Sulla scuola si rischia una rivolta di massa”: lo afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti lanciando l’allarme su una eventuale mancata riapertura delle scuole a causa del rialzo dei casi giornalieri di Coronavirus. “Non lo dico per mettere una bandierina polemica”, afferma il governatore del Lazio in una lettera inviata a La Stampa “piuttosto per continuare a svolgere come Pd un ruolo di allerta e anche di proposta in un settore che coinvolge milioni di persone. Tra operatori, insegnanti e soprattutto famiglie. Sarebbe intollerabile dopo mesi di lockdown far ... Leggi su tpi

Dopo alcune settimane durante le quali la curva dei contagi in Italia era tornata a calare in maniera sensibile, nell’ultimo periodo si sta riscontrando un nuovo incremento dei casi di positività, tan ...

Coronavirus, Locatelli (Cts): “Rispettare le regole o ci saranno nuove chiusure. Migranti? Non sono loro a diffondere il virus”

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del comitato tecnico scientifico, si schiera dalla parte del governo riguardo alla decisione di chiudere nuovamente discoteche e ...

