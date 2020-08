Calciomercato Lazio, il telefono di Lotito è bollente: attesa per David Silva e le alternative sono di lusso (Di lunedì 17 agosto 2020) Calciomercato Lazio – Sarà un mercato importante, forse quello più prestigioso degli ultimi anni. La Lazio è reduce da una stagione entusiasmante, il finale di campionato post-lockdown non può cambiare il giudizio su una squadra che ha entusiasmato, che ha espresso un ottimo calcio e dato filo da torcere alla Juventus. L’intenzione sarà quella di confermarsi anche nella prossima stagione, l’obiettivo è quello di alzare l’asticella e il presidente Lotito ha in mente di rinforzare la squadra. Forse come non mai. PORTIERE E DIFESA – Strakosha sarà il titolare tra i pali, si sta cercando un altro estremo difensore. Difficile arrivare a Consigli del Sassuolo, in pole c’è Sergio Rico. Le certezze si chiamano Acerbi, Radu e Luiz ... Leggi su calcioweb.eu

