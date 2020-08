Antitrust: “Ingiustificate restrizioni comuni su rete 5G” (Di lunedì 17 agosto 2020) Nel suo ultimo bollettino l’Antitrust ha definito illegittime e ingiustificate le restrizioni poste da alcuni comuni italiani sull’implementazione della rete 5G. Nel suo ultimo bollettino, l’Antitrust ha definito ingiustificate e prive di fondamento scientifico le restrizioni poste da molti comuni italiani sull’implementazione della rete 5G. L’autorità scrive infatti che “gli atti amministrativi, quali le ordinanze … L'articolo Antitrust: “Ingiustificate restrizioni comuni su rete 5G” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

