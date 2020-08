Yunnan “culla” dei patogeni: cosa fare per non risvegliarli (Di domenica 16 agosto 2020) Dalla peste alla Sars passando per il nuovo coronavirus. Lo Yersina pestis e i due temibili coronavirus sono stati cullati, in epoche e contesti differenti, dalla stessa provincia cinese. Siamo nello Yunnan, nella Cina meridionale, a pochi passi dal triplice confine con Vietnam, Laos e Cambogia. Questa provincia, assieme a quella limitrofa del Guandong, ha … Yunnan “culla” dei patogeni: cosa fare per non risvegliarli InsideOver. Leggi su it.insideover

Agricolturabio1 : RT @udogumpel: Complimenti a Sandro Modeo per questo servizio molto preciso. Da leggere. Sulla #culla del #SARS_CoV_2 e altri virus e batte… - udogumpel : Complimenti a Sandro Modeo per questo servizio molto preciso. Da leggere. Sulla #culla del #SARS_CoV_2 e altri viru… - twittmobi : ?? dovremmo essere molto meno dinamici e intraprendenti. ?? Osservando a ritroso lo Yunnan dal ‘200 a oggi, sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Yunnan “culla”