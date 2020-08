Xbox Series X costerà parecchio: la promozione Halo Infinite e Monster Energy svela il possibile prezzo della console (Di domenica 16 agosto 2020) Microsoft lancerà Xbox Series X nel mese di novembre, ma non potrà vantare il suo titolo di punta, Halo: Infinite, il quale è stato recentemente rimandato al 2021.Nonostante questo, la sua speciale promozione con la catena di bevande energetiche, Monster Energy, continuerà come previsto. Trattandosi di una promozione strettamente legata alla nuova console, molti giocatori hanno analizzato ogni possibile dettaglio di questa collaborazione, alla ricerca di indizi che potrebbero svelare la possibile data di lancio della console o il suo prezzo finale.Sebbene nessuno di questi dati sia stato ... Leggi su eurogamer

verge : Microsoft delays Halo Infinite to 2021 - tech_gamingit : A quanto pare il nuovo bundle per Fortnite, fissato per il 17 Novembre arriverebbe secondo quanto affermato da Epic… - oOShinobi777Oo : A quanto pare il nuovo bundle per Fortnite, fissato per il 17 Novembre arriverebbe secondo quanto affermato da Epic… - GionataRoncolet : Se finalmente saranno così veloci 1h al giorno la si può trovare per rilassarsi - xbox_series : un po' di componenti del team di fable -