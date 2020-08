Virtus Entella, si cerca un allenatore: domani incontro con Tedino (Di domenica 16 agosto 2020) La Virtus Entella a lavoro per trovare un nuovo allenatore La Virtus Entella è alla ricerca di un nuovo allenatore per il prossimo campionato di Serie B. Dopo la rescissione con Boscaglia, il nome in cima alla lista della dirigenza sarebbe quello di Bruno Tedino. L’ex allenatore del Teramo domani incontrerà la società dell’Entella: il sì è vicino con la fumata bianca che potrebbe arrivare dopo 4 anni in cui squadra e allenatore si sono rincorsi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

