Un ragazzo di 16 anni è morto tentando un'arrampicata sul monte Alben (Di domenica 16 agosto 2020) AGI - Era uscito per fare un'escursione in mountain bike. Mai avrebbe immaginato che l'arrampicata fatta anche altre volte sarebbe stata l'ultima fatale. Così sulle rocce del Corna del Nas, torrione di Valpiana di Serina ha perso la vita di Alessandro Dolci di 16 anni. Il giovane di Zorzone, frazione di Oltre il Colle (Bergamo), il giorno di Ferragosto ha raggiunto in mountain bike la Casina Bianca, un bivacco tra i boschi del monte Alben. Da qui secondo quanto ricostruito dall Procura che ha aperto un fascicolo il ragazzo avrebbe tentato una scalata sulla Corna del Nas. Sono stati i genitori a lanciare l'allarme non vedendo rientrare il figlio. Papà Paolo fa il falegname in paese e mamma Piera Palazzi è casalinga. La ricerca ... Leggi su agi

rtl1025 : ?? È stato ritrovato stamani senza vita un ragazzo di 16 anni disperso da ieri a #Cornalba, sul Monte #Alben, nel Be… - FBiasin : A 17 anni pareva incontenibile. A 21 quasi ci faceva vincere un Europeo. In mezzo tanti 'è un ragazzo', 'crescerà'… - jevlieber : RT @frajuvee10: Altro ragazzo intervistato in spiaggia che fa il simpaticone dicendo 'Non c'è covid'. Vaglielo a dire, fresco fresco, ai g… - Handwriting01 : Un ragazzo di 16 anni è morto tentando un'arrampicata sul monte Alben - thewaterflea : RT @lucabattanta: @Zot_64 @Thepissedcat @TonyMarti In Svizzera hanno fatto un errore simile tra ieri e oggi in quanto hanno dichiarato mort… -

Ultime Notizie dalla rete : ragazzo anni Cade da una parete dell'Alben a Ferragosto A Zorzone grande dolore per Alessandro L'Eco di Bergamo Bambina annegata nel Lago Maggiore a Germignaga: aveva 13 anni

Una bambina di 13 anni è annegata nelle acque del Lago Maggiore: il suo corpo è stato trovato a dieci metri di profondità. Tragedia nel Lago Maggiore, precisamente tra Germignaga e Luino, dove una bam ...

Bobby Solo/ Da “Una lacrima sul viso” a “Dieci Ragazze”

Bobby Solo tra gli ospiti di Una serata Bella Per te Mogol, il concerto-evento dedicato al grande paroliere che per lui ha scritto “Una lacrima sul viso” Bobby Solo è tra gli ospiti di “Una serata Bel ...

Una bambina di 13 anni è annegata nelle acque del Lago Maggiore: il suo corpo è stato trovato a dieci metri di profondità. Tragedia nel Lago Maggiore, precisamente tra Germignaga e Luino, dove una bam ...Bobby Solo tra gli ospiti di Una serata Bella Per te Mogol, il concerto-evento dedicato al grande paroliere che per lui ha scritto “Una lacrima sul viso” Bobby Solo è tra gli ospiti di “Una serata Bel ...