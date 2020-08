Ufficiale: Antunes, ex Roma, ha firmato per lo Sporting (Di domenica 16 agosto 2020) L’ex terzino della Roma Vitorino Antunes è un nuovo giocatore dello Sporting. Ad annunciarlo il sito Ufficiale del club portoghese: “Antunes è un rinforzo dello Sporting Clube de Portugal. Il terzino sinistro torna nel calcio portoghese, dopo sette stagioni e mezzo tra Spagna e Ucraina, e ha firmato un contratto valido per due stagioni”. @vitorinoantun3s: “É sensacional voltar a Portugal e fazê-lo para representar um clube como o Sporting CP.”#EuSouSporting pic.twitter.com/3lmSZ66P35 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting CP) August 16, 2020 Foto: Sito Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

