Trapani, donna morsa dal ragno violino muore dopo due settimane di coma (Di domenica 16 agosto 2020) Una donna di 51 anni è morta a Marsala, nel Trapanese, dopo il morso di un ragno violino. Roxamunda Constant, di origini romene, viveva con la sua famiglia nella periferia della città siciliana. Una settimana dopo il morso dell’aracnide, si è rivolta all’ospedale “Paolo Borsellino”, quando ha iniziato ad avvertire una sorta di fascite alle gambe. In poche ore la donna è entrata in coma ed è rimasta in terapia intensiva per quasi due settimane, prima del decesso, avvenuto qualche giorno fa. I medici sono risaliti con certezza alla causa del decesso in seguito agli esiti degli esami ematici. Torna dunque a far paura il ragno violino, animale tipico dei luoghi ... Leggi su tpi

