The Last of Us: Parte II continua a sorprendere diventando il terzo titolo Sony più venduto in USA (Di domenica 16 agosto 2020) Nonostante i rinvii, i leak e le innumerevoli controversie, The Last of Us Parte 2 è stato accolto con grande plauso di pubblico e critica, macinando voti altissimi e perfect scores quasi ovunque.Inutile dire che l'hype, il pedigree degli sviluppatori di Naughty Dog e le recensioni positive, hanno contribuito a rendere l'avventura di Ellie un successo commerciale in tempo zero. Ma a quanto ammonta questo "successo"?Secondo Mat Piscatella dell'agenzia di analisi NPD, The Last of Us Parte 2 è riuscito ad ottenere diversi traguardi in America. Nello specifico:Leggi altro... Leggi su eurogamer

