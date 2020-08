Sorrento, chiusa una discoteca per 5 giorni e sanzione di 1000 euro (Di domenica 16 agosto 2020) Sorrento, chiuso un locale in piazza Tasso: la maggior parte dei presenti non indossava la mascherina e non rispettava il distanziamento sulla pista da ballo. Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da … Leggi su 2anews

StabiaChannel : #Cronaca #Sorrento - Controlli straordinari. Chiusa una discoteca per 5 giorni LEGGI LA NEWS:… - ViViCentro : Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno effettuato un servizio straordinario di controllo… - sorrentopress : Clienti senza mascherina, chiusa discoteca a Sorrento - Torrechannelit : Sorrento – Chiusa una discoteca per 5 giorni -