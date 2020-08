Riunione tra Boccia ed i governatori, discoteche chiuse in tutta Italia (Di domenica 16 agosto 2020) Nella giornata di ieri i contagi da coronavirus sono aumentati vertiginosamente: si parla di oltre 600. I numeri non sembrano scendere, pertanto il ministro degli affari regionali Francesco Boccia ha indetto una Riunione con i governatori al fine di trovare una soluzione, che potrebbe implicare anche la possibilità di chiudere su tutto il territorio nazionale discoteche, lidi, sale da ballo ed ulteriori luoghi di assembramento. I ministri Boccia e Speranza, avevano infatti messo in allerta i governatori 48 ore fa, poiché lasciar decidere alle singole autorità regionali come muoversi non ha portato al risultato sperato. Poche le regioni che si erano attivate con misure maggiormente restrittive, come ad esempio Emilia-Romagna e Veneto che avevano disposto la ... Leggi su quotidianpost

