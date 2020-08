Milik Juventus, voci dalla Polonia: un club surclassa i bianconeri (Di domenica 16 agosto 2020) Milik Juventus – La Juventus cerca di regalare al neo-tecnico Andrea Pirlo un centravanti di spessore. Uno dei nomi in cima alla lista della spesa di Paratici sarebbe quelle di Milik del Napoli. dalla stampa polacca però arriverebbero notizie poco confortanti: un club avrebbe di fatto superato i bianconeri nella corsa al calciatore. Milik Juve, dalla Polonia: un club supera Paratici Arkadiusz Milik sarebbe molto lontano dal trasferimento alla Juventus: secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla stampa polacca, e riportate da “Sportowefatky”, il cambio di allenatore in casa Juve avrebbe cambiato i programmi dei campioni ... Leggi su juvedipendenza

romeoagresti : Situazione #Milik: il polacco dà ancora la priorità alla #Juve, ma ora tocca ai bianconeri ???????? ?? - DiMarzio : #Calciomercato | Da #Milik a #Lacazette, la lista dei giocatori per l’attacco della #Juventus - GoalItalia : Milik vuole la Juve: bianconeri chiamati a decidere ???????? [@romeoagresti] - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Video #Juventus, Lacazette-Dzeko-Milik nella testa: il punto sul mercato degli attaccanti - Mediagol : #VIDEO #Juventus, Lacazette-Dzeko-Milik nella testa: il punto sul mercato degli attaccanti -

Nella stagione appena conclusasi Milik ha collezionato 26 presenze condite da 11 gol, 5 ammonizioni, 6.10 la media voto, 7.27 la fantamedia: non numeri da top player, ma, come detto, cifre che farebbe ...– La Roma è alla ricerca di un vice-Dzeko o di un attaccante che possa sostituirlo. Come scrive tuttonapoli.net, in questo momento avanza la pista Roma; i giallorossi avrebbero infatti diverse controp ...