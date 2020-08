Milan, occhi in Inghilterra: nome nuovo dalla Premier, servono 30 milioni (Di domenica 16 agosto 2020) Il club rossonero ha individuato nell'esterno offensivo classe 1999 Dwight McNeil un possibile rinforzo: c'è la concorrenza del Leicester Leggi su 90min

Il nuovo Torino di Marco Giampaolo è alla ricerca di un regista che dia ordine alla squadra. Così - scrive Tuttosport - si sta guardando intorno, soprattutto in Serie A. E ha messo gli occhi su Lucas ...

Roback si ispira a Henry: per il Milan un super talento a soli 2 milioni

Esperienza e buon senso insegnano che in questi casi occorre andarci cauti. Perché le trappole, quando si parla di un ragazzo di 17 anni compiuti da poco e prelevato – per una cifra non banale – da un ...

