Matuidi e l’addio alla Juventus: “Decisione presa durante il lockdown” (Di domenica 16 agosto 2020) “Il lockdown mi ha fatto capire quanto dovrei pensare alla mia famiglia. Sapevo già che era la cosa di più caro che avessi ma dopo aver trascorso due mesi chiuso in casa con mia moglie e i miei figli, una cosa che non mi era mai successa, il nostro legame è diventato ancora più forte“. Blaise Matuidi spiega così la decisione di dare l’addio alla Juventus per firmare con l’Inter Miami. In un’intervista a L’Equipe, il centrocampista francese ha sottolineato l’importanza di ricongiungersi con la famiglia: “Mi sono detto che dovevo godermi davvero i miei figli, che dovevo pensare prima a loro anche se in Italia si trovavano benissimo – ha rivelato Matuidi -. Mi sono guardato indietro, ho ripercorso la mia carriera e mi ... Leggi su sportface

