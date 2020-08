Il governo spinge per la chiusura delle discoteche: “Preoccupano i contagi”. Oggi riunione con le Regioni (Di domenica 16 agosto 2020) È prevista per Oggi alle 16 una riunione di coordinamento tra il governo e le Regioni. L’esecutivo, trainato in particolare da Roberto Speranza, ministro della Salute, e da Francesco Boccia, ministro degli degli Affari Regionali, spinge per la chiusura delle discoteche perché preoccupa l’aumento dei contagi. Chiuso locale a Jesolo La Questura di Venezia ha sospeso le attività del King Club di Jesolo, noto locale in Veneto, per cinque giorni dopo un controllo nella notte di ferragosto. Assembramenti e assenza di distanziamento sociale e mascherina sono le cause della sanzione, come previsto dalla nuova ordinanza regionale del 14 agosto. Non solo Jesolo, ma anche lungo tutto lo stivale, l’ormai inflazionata movida ... Leggi su italiasera

Le Regioni dovranno adeguarsi al dpcm del 7 agosto scorso che recita: "restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso". Questa ...

Alle 16 di oggi si terrà, secondo quanto si apprende dall'agenzia di stampa Ansa, una riunione del coordinamento tra Governo e Regioni dedicato alle discoteche e ai luoghi da ballo. Per il governo par ...

