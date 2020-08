"I migranti? Come in gita...". Salvini bombarda: guardate cosa fanno | Video (Di domenica 16 agosto 2020) Non c'è Ferragosto o festività che tenga dinanzi agli sbarchi, che continuano indisturbati in quel di Lampedusa. Solo nelle ultime 24 ore sono arrivate sull'isola circa 200 persone: e non è tutto, perché da stamattina si sono già verificati quattro sbarchi autonomi di migranti. Nell'hotspot sono presenti quasi 500 persone fra padiglioni e viali esterni: il numero continua a lievitare e si attende la nave per la quarantena. Intanto Matteo Salvini continua a tenere alta l'attenzione sul tema, mentre il governo cerca di distoglierla per puntarla sulle discoteche che sono soltanto un problema marginale rispetto agli sbarchi incontrollati. “C'è chi arriva salutando gli yacht di passaggio Come se stesse rientrando da una gitarella in mare - fa notare il leader della Lega con ... Leggi su liberoquotidiano

Sono 1.489 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano cinque nuovi casi: ...

Migranti, altri 43 algerini sbarcano in Sardegna

Da Sarroch a Sant'Antioco è stato un susseguirsi di arrivi. Lettera della sindaca di Monastir alla prefetta sulle fughe degli ospiti dal centro di prima accoglienza CAGLIARI. Non si fermano gli sbarch ...

