Gb, algoritmo abbassa i voti a studenti di aree svantaggiate. Proteste in piazza (Di domenica 16 agosto 2020) studenti sul piede di guerra contro il governo di Boris Johnson per un algoritmo ha ridotto i voti finali dei giovani nelle aree aree più svantaggiate , impedendo il loro accesso all'università. In ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : algoritmo abbassa Gb, algoritmo abbassa i voti a studenti di aree svantaggiate. Proteste in piazza Quotidiano.net Gb, algoritmo abbassa i voti a studenti di aree svantaggiate. Proteste in piazza

Londra, 16 agosto 2020 - Studenti sul piede di guerra contro il governo di Boris Johnson per un algoritmo ha ridotto i voti finali dei giovani nelle aree aree più svantaggiate, impedendo il loro acces ...

Un buontempone ha provato a deliddare un 3850X:

Per quello che sto notando potrebbe essere interessante il delid per le temperature. Sono altrettanto sicuro che non ne valga la pena sulle prestazioni, come ho sempre sostenuto, e ora sperimentato, l ...

Londra, 16 agosto 2020 - Studenti sul piede di guerra contro il governo di Boris Johnson per un algoritmo ha ridotto i voti finali dei giovani nelle aree aree più svantaggiate, impedendo il loro acces ...Per quello che sto notando potrebbe essere interessante il delid per le temperature. Sono altrettanto sicuro che non ne valga la pena sulle prestazioni, come ho sempre sostenuto, e ora sperimentato, l ...