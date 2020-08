Discoteche chiuse in tutta Italia da lunedì 17 agosto 2020 (Di domenica 16 agosto 2020) Di fronte alla ripresa dei contagi e all’affollamento delle sale da ballo, il Governo – d’intesa con le Regioni – ha deciso di chiudere e le Discoteche e i locali da ballo fino al 7 settembre E’ terminata la riunione in videoconferenza tra governo e regioni. Confermata la chiusura delle Discoteche in tutta Italia: il governo, secondo quanto si apprende, stanzierà dei fondi a sostegno delle attività interessate. Deliberato anche l’obbligo di indossare le mascherine nei locali e nei luoghi in cui si possono creare assembramenti dalle ore 18 alle 6. Patuanelli: “Il danno atteso dalla chiusura delle Discoteche è grosso ma non vedo alternative, serve maggiore attenzione per evitare di tornare ai dati di marzo. Faremo il ... Leggi su udine20

davidealgebris : M5 Parassiti. Discoteche aperte. Scuole Chiuse. Debito come se piovesse e Tsunami di disoccupazione prossimi 12 mes… - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mas... - worldnews911 : Coronavirus, stretta del governo sulla movida: chiuse le discoteche e mascherine obbligatorie… - Albex751 : RT @pbecchi: Ragazzi la pacchia è finita. Chiuse da domani le discoteche e mascherina anche all’aperto obbligatoria per tutti: dalle 18 di… -