Dalla Spagna: “Barcellona, cambio totale” (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di riflessione in casa Barcellona. L’umiliante sconfitta contro il Bayern Monaco brucia ancora e per i blaugrana urge una rifondazione. Questa, almeno, l’idea della stampa spagnola. Inequivocabile la prima pagina di Marca: “Il Barça cerca un cambio totale”, con Bartomeu che medita un piano per rivoluzionare il club, a partire da Setien; sulla stessa linea Sport, che annuncia la volontà del club di rivoluzionare la rosa; Il Mundo Deportivo insiste su Koeman come principale indiziato per la panchina, mentre per As Bartomeu non darà le dimissioni. Foto: Youtube Barcellona L'articolo Dalla Spagna: “Barcellona, cambio totale” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Federico Colombi, pugile dilettante italiano che si trovava in vacanza a Barcellona, è stato arrestato per aver aggredito e preso a pugni due camerieri di un bar di Ciutat Vella. Mistero risolto a Ciu ...

Prandelli: "Conte, Sarri, Pirlo, Domenech, vi spiego tutto"

Cesare Prandelli non allena da un anno da quando salvò il Genoa all'ultima giornata, campionato 2018-2019. Il suo curriculum da tecnico però è di tutto rispetto e nel corso della sua carriera da allen ...

