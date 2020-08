Coronavirus, Speranza firma la nuova ordinanza: discoteche chiuse in tutta Italia (Di domenica 16 agosto 2020) nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Speranza, che chiude tutte le discoteche in Italia e dà nuove regole per le mascherine Il Governo dice basta e prende le contromisure necessarie dopo l’aumento dei nuovi contagi di Coronavirus in Italia. Nella riunione con i governatori convocata dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, ha chiesto di chiudere da domani discoteche e qualsiasi luogo dove si tengono serate danzanti, dalle sale da ballo ai lidi. Il governo farebbe venire meno la deroga al Dpcm che ha finora consentito ai presidenti di Regione di aprire le discoteche. Non solo: a preoccupare è in generale tutta la movida, luoghi di ritrovo, piazze, ... Leggi su calcionews24

fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “Dati preoccupanti, rialzare il livello dell’attenzione. Appello ai giovani, usare tutte le… - Corriere : Speranza: «Covid, dati preoccupanti. Ai giovani lancio un appello: usate tutte le precauzioni» - TgLa7 : ??Governo chiude #discoteche, contributi ad operatori. Finito confronto ministri Boccia-Speranza-Patuanelli con gov… - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: ??Governo chiude #discoteche, contributi ad operatori. Finito confronto ministri Boccia-Speranza-Patuanelli con governatori #cor… - aifosatir : RT @TgLa7: ??Governo chiude #discoteche, contributi ad operatori. Finito confronto ministri Boccia-Speranza-Patuanelli con governatori #cor… -