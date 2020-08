Coronavirus in Italia, si teme per i nuovi casi: verso la chiusura delle discoteche (Di domenica 16 agosto 2020) Preoccupa la situazione del Coronavirus in Italia, con i contagi in risalita. Nella giornata di Ferragosto si sono registrati 629 nuovi casi, mentre fortunatamente oggi 16 agosto i casi sono circa 200 in meno, attestandosi a 479 contagi rispetto a ieri. L’attenzione del governo per la pandemia non si ferma, in vista della riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre. Un appuntamento a cui è necessario arrivare senza pericoli, per questo si pensa a misure per limitare la diffusione estiva del Coronavirus, come la chiusura delle discoteche. Coronavirus, il bollettino del 16 agosto Il bollettino del Ministero della Salute riporta una situazione meno preoccupante della giornata ... Leggi su thesocialpost

