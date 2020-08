Chiude le discoteche e non ferma i clandestini. Giorgia Meloni umilia Conte (Di domenica 16 agosto 2020) L'affondo di Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte non si fa attendere. La leader di Fratelli d'Italia boccia la scelta del governo di Chiudere le discoteche senza prevedere un piano contro gli sbarchi dei clandestini sulle nostre coste. E a pagare sono sempre e solo gli italiani. "Se il governo ritiene opportuno Chiudere le discoteche per fronteggiare l'emergenza, allo stesso modo deve Chiudere con la massima urgenza i porti agli sbarchi illegali. Non si può continuare a ignorare il legame tra aumenti dei contagi e immigrazione clandestina mentre i nostri settori produttivi sono in ginocchio e le nostre aziende falliscono. Questo governo scellerato gli italiani non lo meritano". Leggi su iltempo

