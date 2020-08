Bernardo Silva contro i tifosi del Liverpool: «Patetici, trovatevi un partner» (Di domenica 16 agosto 2020) Bernardo Silva ha risposto in modo stizzito a tutti i tifosi del Liverpool che lo prendevano in giro per l’eliminazione Bernardo Silva ha risposto ai tifosi del Liverpool e di molte altre squadre che, dopo l’eliminazione dalla Champions da parte del City, l’hanno preso di mira con sfottò e insulti. Questa la risposta del portoghese. «A tutti i tifosi del Liverpool che non hanno altro da fare che accedere a un account da giocatore del Man City, mi dispiace anche per voi ma per le ragioni sbagliate. Patetici, andate a festeggiare i vostri titoli, o provare a trovare un partner, a bere una birra con un amico, leggere un libro. Ci sono tante ... Leggi su calcionews24

Izzoman85 : Ahahhaha Bernardo Silva 1 - Stupid Haters 0 - mrbhsr : RT @DWLFC94: Bernardo Silva’s fume ..... - TheRedmen5 : @BernardoCSilva @TheAnfieldWrap Hahahahaha rattled Bernardo Silva - Mborajr : Hahahahah bernardo silva???????????? - YungKakarot : Bernardo Silva nibbling ?? -