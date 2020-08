Allerta Meteo, forte sfuriata di maltempo a inizio settimana: attenzione ai violenti temporali (Di domenica 16 agosto 2020) È già iniziato localmente l’annunciato sensibile peggioramento del tempo per dopo Ferragosto. A dire il vero esso si anticiperà anche, con massima espressione tra le prossime ore e soprattutto lunedì e martedì, poi ancora presente per mercoledì,ma via via in forma più irregolare. Il peggioramento è determinato da un fronte temporalesco atlantico spinto da una bassa pressione in prossimità dello stretto della Manica e che interesserà con maggiore veemenza diverse regioni settentrionali, in forma più irregolare e mediamente meno intensa i settori adriatici e localmente quelli appenninici relativi. Intanto primi temporali, sono già in atto sul Piemonte, anche localmente forti sul Torinese e forti, anche se localizzati, su alcuni settori ... Leggi su meteoweb.eu

