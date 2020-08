5G, la Camera approva all’unanimità l’indagine conoscitiva. E alcuni risultati sono inaspettati (Di domenica 16 agosto 2020) Spesso quello che “fa notizia” in termini di visibilità su media sono i contrasti tra i diversi gruppi parlamentari, le divisioni all’interno della stessa forza politica e gli atteggiamenti “sopra le righe”. Però, è proprio quando rispettando tutti i punti di vista le sensibilità si lavora tutti assieme senza grandi clamori che si fa davvero il bene dei cittadini. Oggi vorrei raccontare la storia del documento conclusivo di 87 pagine riguardo l’indagine conoscitiva sulle tecnologie di telecomunicazione di quinta generazione (da qui il nome “5G”), che dopo oltre 50 audizioni di esperti e due anni di lavoro, è stato approvato il mese scorso all’unanimità da tutte le forze politiche e presentato in una conferenza stampa congiunta. Sicuramente il ... Leggi su ilfattoquotidiano

