Traffico Roma del 15-08-2020 ore 07:30 (Di sabato 15 agosto 2020) Luceverde Roma una buona giornata e buon ferragosto poco il Traffico registrato in queste ore sulla rete viaria della capitale attenzione Tuttavia un incidente segnalato sul tratto dell’a1 la Roma Firenze tra Ponzano Romano Soratte e Fiano Romano in direzione della raccordo prudenza anche per la nebbia segnalata in banchi sull’a12 Roma-civitavecchia Tra la barriera di Roma o te lo svincolo di Cerveteri Ladispoli la visibilità non supera i 100 metri a San Giovanni lavori di manutenzione largo Brindisi e via Taranto interdette al transito da questa mattina fino al prossimo 30 settembre ricordiamo la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali deviazione per l’intera giornata per le linee bus che normalmente vita sitano è sempre per ... Leggi su romadailynews

A1 - Fiano Romano - Traffico Bloccato A1 Firenze-Napoli Traffico Bloccato tra Bivio A1/Diramazione Roma Nord e Guidonia Montece...

A1 Firenze-Roma traffico bloccato causa incidente tra Allacciamento Diramazione Roma Nord (Km 531) e A1 Svincolo G…

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 14-08-2020 ore 18:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Via Arte della Paglia, avanti tutta Un altro tratto aperto al traffico

Via Arte della Paglia va avanti e arriva a via delle Bertesche. È stato aperto giovedì sera (senza una vera e propria inaugurazione ufficiale, che si terrà il 26 settembre) il nuovo tratto della varia ...

Sospesa la linea ferroviaria Roma-Napoli per incendio: polizia a Termini per evitare assembramenti

Aggiornamento: alle ore 21.30 Trenitalia ha comunicato che la circolazione risulta ancora sospesa e che verrà riattivata domani, sabato 15 agosto. Circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Roma-Nap ...

