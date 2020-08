Salento, auto si ribalta: feriti 5 ragazzi baresi di Gravina in vacanza (Di sabato 15 agosto 2020) LECCE - auto si ribalta in curva, feriti cinque ragazzi baresi di Gravina in vacanza in Salento. La vettura si è schiantata contro un muretto a secco per poi ribaltarsi. Come riporta Lecceprima, l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LECCE - Auto si ribalta in curva, feriti cinque ragazzi baresi di Gravina in vacanza in Salento. La vettura si è schiantata contro un muretto a secco per poi ribaltarsi. Come riporta Lecceprima, l'inc ...

Auto si ribalta all'alba in curva, cinque giovani turisti in ospedale

ANDRANO – Ferragosto rovinato per un gruppo di cinque amici di Gravina di Puglia, fra i 22 e i 24 anni, che avevano scelto il mare e le campagne del basso Salento per una vacanza. Mentre viaggiavano i ...

ANDRANO – Ferragosto rovinato per un gruppo di cinque amici di Gravina di Puglia, fra i 22 e i 24 anni, che avevano scelto il mare e le campagne del basso Salento per una vacanza. Mentre viaggiavano i ...