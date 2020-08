MotoGP, GP Austria 2020: risultati e classifica tempi prove libere 3, Pol Espargaro il più veloce (Di sabato 15 agosto 2020) Pol Espargaro fa registrare il giro più veloce nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria. Il pilota spagnolo della KTM ferma il cronometro in 1’24″143 e si mette alle spalle Andrea Dovizioso su e il connazionale Maverick Vinales. Entra nel Q2 anche Franco Morbidelli, che chiude al nono posto davanti a Fabio Quartararo, capace di chiudere in Top 10 grazie ad un giro in extremis nel finale. Niente da fare per uno sfortunato Danilo Petrucci e per Valentino Rossi, i quali dovranno passare per il Q1. Questa la Top 10: Pol Espargaro, Dovizioso, Vinales, Miller, Nakagami, Rins, Oliveira, Mir, Morbidelli, Quartararo. classifica tempi – prove libere 3 GRAN PREMIO DI ... Leggi su sportface

