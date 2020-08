Manchester City-Lione 1-3, impresa dei francesi: è semifinale (Di sabato 15 agosto 2020) Ultimo quarto di finale della Champions League tra Manchester City-Lione. I francesi compiono l’impresa e approdano in semifinale Finisce 1-3 Manchester City-Lione, match valido per i quarti di finale della Champions League. Dopo aver eliminato la Juventus, i francesi compiono un’altra impresa e approdano in semifinale, dove affronteranno il Bayern Monaco. La partita City subito vicino al vantaggio. Palla in area di Sterling, Marcal anticipa tutti e spazza in angolo. Al 24° i francesi passano in vantaggio. Lancio lungo per Ekambi, Garcia lo recupera, dalle retrovie arriva Cornet che sorprende Ederson. Gli inglesi reagiscono ma Lopes ... Leggi su zon

