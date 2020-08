Le cinque regole di Anthony Fauci per salvarsi dal contagio (Di sabato 15 agosto 2020) Il Corriere della Sera riepiloga oggi le cinque regole dettate da Anthony Fauci, virologo in chief della Casa Bianca, Nell’intervista più recente, alla Nbc News, Fauci, innanzitutto, ha rassicurato gli americani: «Possiamo uscire dalla pandemia, senza bisogno di nuovi lockdown. Però dobbiamo adottare in maniera rigida le precauzioni necessarie». Primo: la mascherina. «Tutti la devono indossare per proteggere se stessi e gli altri». Secondo: i bar. «Andrebbero chiusi. Non è una buona idea aggregarsi in ambienti ristretti. Per il momento meglio rinunciare». Tre: mantenere la distanza sociale dalle altre persone. Quattro: lavarsi frequentemente le mani. cinque: i ristoranti. «I proprietari dovrebbero ridurre i posti ... Leggi su nextquotidiano

