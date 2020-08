L’amore di una Madre non finisce mai | Il Vangelo di oggi 15 agosto 2020 (Di sabato 15 agosto 2020) Maria è assunta in Cielo: questa donna umile, questa creatura piena d’amore ci insegna la fede dei bambini, la speranza dei semplici e l’amore di una Madre, che non finisce mai. LITURGIA DELLA PAROLA – Sabato 15 agosto 2020 S. Tarcisio ASSUNZIONE B.V. MARIA (s) Risplenda la Regina, Signore, alla tua destra Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; … L'articolo L’amore di una Madre non finisce mai Il Vangelo di oggi 15 agosto 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

iputtheindustr1 : RT @AngeloBraga2: Buon ferragosto, vi auguro di realizzare quello che fu l’ultimo desiderio di Fellini: innamorararsi! Della vita, del prop… - StancatoElvira : RT @Concy90257370: Questo è un spettacolo di vita l'amore tra una madre e un figlio è un legame indissolubile e loro sono un esempio di vit… - ElenaOp14657178 : @AngeloBraga2 Grazie Doc. Sei una persona speciale, ti auguro tutto l'amore del mondo e Buon Ferragosto!!???????? - HasanCelenk6 : RT @NadiaPasticcio: Jada Pinkett “Durante quel particolare viaggio, ho imparato tanto su di me e sono stata in grado di affrontare l’immatu… - LuciaLibri : Nell’Egitto di oltre 10 anni fa una donna senza nome – ne “L’amore ai tempi del petrolio” di Nawal Al – Sa’adawi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore una Luxuria: «Francesca Pascale? Una donna senza schemi. Ora è felice ma con Berlusconi è stato amore vero» Corriere della Sera