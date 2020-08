Juan Jesus saluta la Roma: 'La vittoria con il Barcellona indimenticabile' (Di sabato 15 agosto 2020) Il difensore della Roma Juan Jesus , vicino a lasciare Trigoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'incredibile sconfitta dei blaugrana contro il Bayern Monaco: ' 8-2 è un ... Leggi su corrieredellosport

Il difensore della Roma Juan Jesus, vicino a lasciare Trigoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'incredibile sconfitta dei blaugrana contro il Bayern Monaco: "8-2 è un risultat ...

Juan Jesus: 'Impossibile discutere Messi. Futuro in Sardegna? Vediamo che succede...'

Il giorno dopo l'ennesima incredibile caduta del club spagnolo, il brasiliano ha parlato a Sky Sport. 'Otto a due è un risultato strano, il Bayern ha giocato grandissima partita' ...

Il giorno dopo l'ennesima incredibile caduta del club spagnolo, il brasiliano ha parlato a Sky Sport. 'Otto a due è un risultato strano, il Bayern ha giocato grandissima partita'