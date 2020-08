Gazzetta - Gattuso vota ancora Ospina, per Meret futuro in prestito: per ADL resta il portiere del futuro (Di sabato 15 agosto 2020) Qualche giorno fa, nell'incontro avvenuto a Capri tra Aurelio De Laurentiis, Rino Gattuso e Cristiano Giuntoli, si è discusso anche della questione portieri. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Gazzetta - Gattuso vota ancora Ospina, per Meret futuro in prestito: per ADL resta il portiere del futuro - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Gattuso d'accordo a puntare su Under, il Napoli potrebbe alzare l'offerta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Gattuso d'accordo a puntare su Under, il Napoli potrebbe alzare l'offerta - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Gattuso d'accordo a puntare su Under, il Napoli potrebbe alzare l'offerta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Gattuso d'accordo a puntare su Under, il Napoli potrebbe alzare l'offerta -