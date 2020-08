Formula 1 – Bottas battagliero: “chance sprecata oggi. Red Bull? Io punto Hamilton” (Di sabato 15 agosto 2020) Un po’ deluso per la seconda posizione odierna Valtteri Bottas, ma comunque carico in vista della gara di domani. Il pilota finlandese è ben conscio che Verstappen possa essere una minaccia, ma la sua attenzione è rivolta al primo posto del compagno di scuderia Lewis Hamilton: “c’è dell’amaro in bocca quando il distacco è così ridotto, la sensazione è che hai sprecato una chance. Ma così è fatto questo sport. Penso che Hamilton sia stato molto costante per tutta la giornata e la prestazione del team è stata davvero ottima, possiamo esserne orgogliosi. Io però ho fatto fatica specialmente nel terzo settore. Ho riscontrato problemi di assetto questa mattina, particolarmente in curva 10 e 12. Abbiamo provato a risolverli in vista delle qualifiche: la situazione è un ... Leggi su sportfair

