Effetto coronavirus sulla criminalità: delitti giù del 18% (Di sabato 15 agosto 2020) Il Ministero dell’Interno ha fornito nella consueta conferenza stampa di Ferragosto i dati relativi ai reati commessi nell’ultimo anno. Ebbene, in un anno si registra un calo dei delitti del -18,2%: si passa da 2.338.073 a 1.912.344, con la flessione che ha inevitabilmente beneficiato dell’emergenza coronavirus. Dai dati del Viminale emerge che la diminuzione ha riguardato quasi tutte le tipologie di delitti: omicidi (-16,8%), rapine (-21,1%), furti (-26,6%), truffe (-11,3%). In controtendenza, però, il dato relativo ai femminicidi: il 70% dei 149 omicidi commessi in ambito familiare hanno avuto come vittime le donne, ma la percentuale durante il lockdown sale al 75,9%. Su anche i reati informatici (+20%), così come gli sbarchi di migranti, aumentati del 148%. Tra l’1 agosto 2019 e il 31 luglio ... Leggi su blogo

polisblogit : Effetto coronavirus sulla criminalità: delitti giù del 18% - toysblogit : Effetto coronavirus sulla criminalità: delitti giù del 18% - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Criminalità, effetto coronavirus: in un anno calo dei delitti del 18% - SkyTG24 : Criminalità, effetto coronavirus: in un anno calo dei delitti del 18% - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Bankitalia: effetto coronavirus sulle entrate, a giugno -20% #bankitalia -