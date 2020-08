Effetto Coronavirus: i reati diminuiscono, ma col lockdown aumentano i femminicidi (Di sabato 15 agosto 2020) Il lockdown non è stato facile per tutti gli italiani. E non lo è stato in particolar modo per le donne. Lo confermano gli ultimi dati del Viminale presentati in occasione della tradizionale conferenza stampa di Ferragosto. Se dal 1 agosto 2018 al 31 luglio 2019 sono diminuiti i reati di ogni specie (tranne quelli informatici, aumentati del 20%) – come ha sottolineato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese – il 70% dei 149 omicidi commessi in ambito familiare ha avuto donne come vittime: un valore che è arrivato a 75,9% durante il periodo di lockdown. aumentano le richieste d’aiuto, ma diminuiscono le querele Si tratta di una realtà più volete denunciata, anche nel primo mese del lockdown, da diverse ... Leggi su open.online

