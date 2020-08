Dottorato in Intelligenza artificiale opportunità per l’Italia (Di sabato 15 agosto 2020) Il Dottorato nazionale in Intelligenza artificiale: un’opportunità per il Paese. L’obiettivo è quello di creare un sistema competitivo su scala mondiale L’Intelligenza artificiale (Ai) è il pilastro di una nuova rivoluzione industriale che, secondo la Commissione Europea, avrà lo stesso impatto di trasformazione sulla società e l’industria prodotto in passato dal motore a vapore e dall’elettricità.… L'articolo Dottorato in Intelligenza artificiale opportunità per l’Italia Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

infoiteconomia : Politecnico Torino dottorato: riguarderà l'intelligenza artificiale - AvatarNemo : RT @avvocatoamoruso: Intelligenza artificiale: al via il primo dottorato nazionale - BitMat - avvocatoamoruso : Intelligenza artificiale: al via il primo dottorato nazionale - BitMat - SilviaGalano : RT @univtrends: CNR si consorzia con 5 università per dare vita al primo DOTTORATO NAZIONALE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE ( - roeroelectric : Al via il Dottorato nazionale in Intelligenza artificiale #JobNetwork -