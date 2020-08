Cosa aspettano i partiti a scegliere il candidato sindaco di Roma? L’attesa non è trepidante, è dannosa (Di sabato 15 agosto 2020) In questi giorni, il Movimento 5 Stelle ha votato sulla piattaforma informatica Rousseau per concedere la possibilità di superare il limite dei due mandati, auto-imposto dalle regole interne a quella formazione politica, per dare la possibilità a Virginia Raggi di poter nuovamente concorrere per la carica a sindaco di Roma. Sull’opportunità o meno di una sua ricandidatura se ne discuterà a lungo e anche se questa non è la sede più opportuna in cui disquisire sulla bontà o meno del suo primo mandato che volge al termine, è sotto gli occhi di chiunque voglia vederla la fotografia di una città duramente provata in termini economici e sociali. Emerge l’immagine di una capitale in ginocchio, con le periferie che non sono connesse al centro storico, a testimonianza del fallimento della ... Leggi su huffingtonpost

