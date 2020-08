Coronavirus, in Campania 18 nuovi positivi (di cui 7 provenienti dall’estero) e nessun decesso (Di sabato 15 agosto 2020) Sono 18 oggi le persone risultate positive al Covid (di cui 7 provenienti dall’estero, o contatti di precedenti casi di rientro) su 1723 tamponi eseguiti nelle strutture della Campania. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione Campania. Il totale dei positivi, dall’inizio dell’emergenza nella Regione Campania, sale dunque a 5232 mentre i tamponi ‘processati’ sono 358504. Nella giornata di oggi non si segnalano deceduti. I guariti di oggi sono 16 (il totale di 4303). L'articolo Coronavirus, in Campania 18 nuovi positivi (di cui 7 provenienti dall’estero) e nessun decesso proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

