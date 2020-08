Clamoroso in Campania, le liste di Renzi e De Mita si uniscono. E De Luca gode (Di sabato 15 agosto 2020) L'ex rottamatore e il (non) rottamato. A Vincenzo De Luca i miracoli amministrativi non riusciranno un granché (non fosse stato per il Coronavirus e per i suoi monologhi show oggi in Campania non l'avrebbero neppure ricandidato), ma quelli politici sono decisamente la specialità della casa. L'ultimo in ordine di tempo è aver fatto sposare due liste a suo sostegno che hanno padrini politici non proprio sconosciuti. E, fino a ieri, decisamente poco assimilabili. Trattasi di Matteo Renzi e Ciriaco De Mita. Si, proprio loro, i due ex premier che poco meno di quattro anni fa duellarono in tv sul referendum costituzionale - Renzi, ovviamente, lo difendeva; De Mita lo criticava e, alle urne, ebbe la meglio - e che non hanno mai ... Leggi su iltempo

LeoSalve85 : RT @tempoweb: La sopravvivenza val bene un accordo col peggior nemico #matteorenzi #ciriacodemita #vincenzodeluca #15agosto - Max79863712 : RT @tempoweb: La sopravvivenza val bene un accordo col peggior nemico #matteorenzi #ciriacodemita #vincenzodeluca #15agosto - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: La sopravvivenza val bene un accordo col peggior nemico #matteorenzi #ciriacodemita #vincenzodeluca #15agosto - tempoweb : La sopravvivenza val bene un accordo col peggior nemico #matteorenzi #ciriacodemita #vincenzodeluca #15agosto… - thebrightside0 : @paoloigna1 @franciungaro Quali fondi servono per rifare la nostra arcaica rete ferroviaria locale e portarla ai li… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Campania Clamoroso in Campania, le liste di Renzi e De Mita si uniscono. E De Luca gode Il Tempo Clamoroso in Campania, le liste di Renzi e De Mita si uniscono. E De Luca gode

L'ex rottamatore e il (non) rottamato. A Vincenzo De Luca i miracoli amministrativi non riusciranno un granché (non fosse stato per il Coronavirus e per i suoi monologhi show oggi in Campania non l'av ...

Berlusconi e le conseguenze (economiche) dell’amore

«Je ne regrette rien» è la canzone che ama di più. E per un uomo che di amori ne ha avuti tanti e di esperienze in ogni campo anche di più, è quella giusta per raccontare e raccontarsi. «Non mi pento ...

L'ex rottamatore e il (non) rottamato. A Vincenzo De Luca i miracoli amministrativi non riusciranno un granché (non fosse stato per il Coronavirus e per i suoi monologhi show oggi in Campania non l'av ...«Je ne regrette rien» è la canzone che ama di più. E per un uomo che di amori ne ha avuti tanti e di esperienze in ogni campo anche di più, è quella giusta per raccontare e raccontarsi. «Non mi pento ...