Cane chiuso in auto: il passante lo salva con l’ascia (Di sabato 15 agosto 2020) Gabriele Laganà La vicenda è accaduta in un parcheggio a Berkshire, Inghilterra. Non si sa se il Cane, portato subito dal veterinario, sia sopravissuto Quando per puro caso ha visto il Cane sofferente non ci ha pensato su e, pur rischiando problemi con il proprietario dell’auto e noie con la legge per aver rotto un mezzo di proprietà altrui, è intervenuto con un’ascia per salvare la vita al povero animale, ormai giunto allo stremo delle forze. La piccola bestiola, uno Yorkshire Terrier, era stata rinchiusa dalla sua padrona nella vettura per 45 lunghissimi minuti in un parcheggio a Berkshire, Inghilterra. La donna, poi, come se nulla fosse si era allontanata con la figlia per fare shopping. Una leggerezza che poteva costare la vita al tenero cagnolino. Come racconta il ... Leggi su ilgiornale

GrassiSimonetta : Uomo salva cane chiuso in auto sotto il sole sfondando il finestrino con un'ascia - hpesunflwr : Ero partita bene volevo essere attiva, ero già pronta psicologicamente ad uscire per portare giù il cane e mio padr… - fendente1 : - bellantoniober1 : RT @frances61805238: Inghilterra, il cane è chiuso in auto: passante frantuma finestrino con un'ascia - diegusSD4 : dio cane io con i compleanni ho chiuso -

Ultime Notizie dalla rete : Cane chiuso Cane chiuso in auto: il passante lo salva con l’ascia il Giornale Cane chiuso in auto: il passante lo salva con l’ascia

Quando per puro caso ha visto il cane sofferente non ci ha pensato su e, pur rischiando problemi con il proprietario dell’auto e noie con la legge per aver rotto un mezzo di proprietà altrui, è interv ...

Vede un cane sofferente chiuso in auto sotto il sole: decide di sfondare il finestrino per liberarlo

Tragedia nel Bellunese, 16enne muore schiacciato da un masso sul Piave Un giovane di 16 anni, Alessio Bortuluzzi, è stato schiacciato da un grosso masso dell'argine del Piave ed è deceduto poco dopo l ...

Quando per puro caso ha visto il cane sofferente non ci ha pensato su e, pur rischiando problemi con il proprietario dell’auto e noie con la legge per aver rotto un mezzo di proprietà altrui, è interv ...Tragedia nel Bellunese, 16enne muore schiacciato da un masso sul Piave Un giovane di 16 anni, Alessio Bortuluzzi, è stato schiacciato da un grosso masso dell'argine del Piave ed è deceduto poco dopo l ...