World’s Toughest Race, 330 concorrenti per la gara estrema di Bear Grylls (Di venerdì 14 agosto 2020) La natura è selvaggia, non sottovalutate le distanze; Non abbiate paura del dolore, vi verranno le vesciche, passeranno; World Toughest Race non lascia mai indietro un compagno di squadra, se un compagno decide di mollare o si fa male tutta la squadra viene eliminata. Queste sono le tre regole da tenere a mente per avere la possibilità di vincere la World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji, secondo Bear Grylls. Una avventura in 10 episodi presentata da Bear Grylls e prodotta da Mark Burnett che debutterà su Prime Video il 14 agosto. È il racconto di una gara estrema in cui 66 squadre provenienti da 30 paesi si sfideranno non-stop per 11 giorni, 24 ore al giorno ... Leggi su tvzap.kataweb

DarioConti1984 : The Head, World's Toughest Race e Get Duked. Le novità Prime Video di agosto | - ahm50006000 : RT @telesimo: #AMAZONPRIMEVIDEO - Le novità di #Agosto Arrivano su @PrimeVideoIT #TheHead, con John Lynch, #TheLastNarc, provocatoria do… -

Ultime Notizie dalla rete : World’s Toughest