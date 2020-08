Ufficiale, Willian è un nuovo giocatore dell’Arsenal (Di venerdì 14 agosto 2020) Willian è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Arsenal dopo essersi liberato dal Chelsea al termine della scadenza del contratto. Il fantasista brasiliano ha firmato un accordo con la squadra di Mikel Arteta fino al 30 giugno 2023. Acquisto importante per i Gunners che acquistano uno dei punti fermi dei Blues negli ultimi anni. Per Lampard potrebbe arrivare un regalo non da poco in questi giorni: sono ore decisive infatti per Havertz con una cifra che si aggirerebbe attorno agli 80 milioni. Leggi su sportface

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? #Willian è un nuovo giocatore dell'Arsenal ?? - ItaSportPress : Ufficiale - Arsenal, ecco Willian: per lui un triennale - - CronacheTweet : #Willian è un nuovo giocatore dell'@Arsenal - GIUSPEDU : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Arsenal, colpo Willian. Il brasiliano firma un contratto triennale - GIUSPEDU : RT @PBPcalcio: Ufficiale: #Willian all’ #Arsenal ?? -