Turista nuda si arrampica su un santuario, fedeli infuriati: arrestata e multata, era ubriaca (Di venerdì 14 agosto 2020) ubriaca, si è spogliata e si è arrampicata completamente nuda su un santuario buddista, tra gli sguardi increduli dei presenti. È quanto successo giovedì pomeriggio in Thailandia: una Turista 28enne del Bangladesh, Farah Haque, si è poi seduta su un corrimano del sito religioso di Chiang Mai, nel nord del Paese, e ha iniziato a bere birra da una lattina urlando “applauditemi” e altre frasi senza senso. La scena è stata immortalata in un video pubblicato sui social da alcuni turisti presenti: solo ad un certo punto qualcuno si è fatto coraggio e l’ha raggiunta portandole un pareo per coprirsi, nell’attesa che arrivasse la polizia. Gli agenti l’hanno poi arrestata e accompagnata in ospedale per le cure del ... Leggi su ilfattoquotidiano

