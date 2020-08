TIM, banda ultralarga per 2/3 famiglie aree bianche (Di venerdì 14 agosto 2020) TIM accelera sulla fibra ottica e porta la banda ultralarga a due terzi delle famiglie residenti nelle cosiddette “aree bianche”, coprendo in circa 5 mesi oltre 2.000 comuni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

