The Rocky Horror Picture Show, i protagonisti 45 anni dopo (Di venerdì 14 agosto 2020) «Let’s do The Time Warp again», The Rocky Horror Picture Show festeggia 45 anni. Diretto da Jim Sharman, il cult movie per eccellenza è tratto dal musical scritto e composto da Richard O’Brien che appare nel film nel ruolo del misterioso servitore Riff Raff. Leggi su vanityfair

Il fascino eterno del Musical IVG.it The Rocky Horror Picture Show, i protagonisti 45 anni dopo

«Sweet Transvestite» Tim Curry vive su una sedia a rotelle dopo l’ictus (ma con ironia), il fisicato Rocky fa l’antiquario, la scostumata Susan Sarandon è pluricandidata all'Oscar, mentre il castello ...

