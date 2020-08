Tamponi per chi torna dall’estero: Asl annuncia postazione fissa (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tamponi disponibili per tutti i cittadini che rientrano dall’estero. L’Asl Napoli 1 Centro ha annunciato l’attivazione di una postazione fissa a Frullone per tutti coloro che, tornati in regione dopo vacanze e soggiorni in paesi esteri, sono obbligati a segnalare il loro rientro al competente dipartimento di prevenzione e ad effettuare il test sierologico e il tampone. La postazione fissa per fare test e Tamponi è situata in via Comunale del Principe n°13/A. Qui si avrà la possibilità di effettuare i dovuti controlli solo dopo essersi registrati sulla piattaforma a seguito invio email. Nella nota ufficiale si legge: “L’ASL Napoli 1 Centro rende noto che per ... Leggi su anteprima24

