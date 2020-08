Svastica sulla torta, Serena Enardu e la sorella Elga si scusano: “E’ stato un errore!” (VIDEO) (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo aver pubblicato foto e VIDEO (con gente che se la ride a crepapelle) di una Svastica sopra una torta di compleanno, Serena Enardu e la sorella Elga sono intervenute sui social in prima persona per scusarsi pubblicamente e svelare l’accaduto in dettaglio. Svastica sulla torta, Serena Enardu e la sorella Elga si scusano Io... L'articolo Svastica sulla torta, Serena Enardu e la sorella Elga si scusano: “E’ stato un errore!” (VIDEO) proviene da ... Leggi su blogtivvu

trash_italiano : Ridere guardando una svastica piazzata sulla torta del compleanno. Ma ce la facciamo? - jtmmyrock : ma in che senso il compagno INGENUAMENTE le ha fatto mettere una svastica sulla torta perché è un po' tiranna come… - blogtivvu : Svastica sulla torta, Serena Enardu e la sorella Elga si scusano: “E’ stato un errore!” ??? ? Il VIDEO con le loro s… - moonstaroffici2 : RT @trash_italiano: Ridere guardando una svastica piazzata sulla torta del compleanno. Ma ce la facciamo? - ThirteenVortic1 : RT @trash_italiano: Ridere guardando una svastica piazzata sulla torta del compleanno. Ma ce la facciamo? -