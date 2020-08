Serena ed Elga Enardu, foto con svastica sulla torta: ‘Siamo state superficiali’ (Di venerdì 14 agosto 2020) La svastica sul sole è il romanzo ucronico di Philip K. Dick da cui è stata tratta la serie The Man in the High Castle. La svastica sulla torta invece è una polemica esplosa nelle ultime ore e che ha coinvolto Serena Enardu (ex concorrente di Temptation Island e GF Vip ed ex compagna di Pago) e sua sorella Elga. La sera di giovedì 13 agosto Serena e la sorella Elga si recano alla festa di compleanno a sorpresa dell’amica Viviana. Arriva la torta. Tutti cantano ‘tanti auguri’ e si scattano le foto di rito con la festeggiata. Ma la torta non ha le classiche decorazione. Su questa campeggia una bandierina con una ... Leggi su tvzap.kataweb

